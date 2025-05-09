«МонолитСтрой» получил крупный контракт в Орле

Компания второй год не может сдать улицу Орловских партизан.

Подведены итоги открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции улицы Авиационной на участке от Карачевского шоссе до Спивака. Всего рассматривали две заявки. Победителем отбора признано ООО «МонолитСтрой», запросив за работы 433 433 440,31 рубля. Предложение коллег-конкурентов оказалось выгоднее почти на 12 миллионов, но было отвергнуто. Видимо, сказались квалификация участников закупки и деловая репутация. 7 мая МБУ «Спецавтобаза» подписало контракт с ООО «МнолитСтрой». Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2026 года.

Комплекс работ включает мероприятия по реконструкции дороги с учетом переустройства существующих коммуникаций и благоустройства территории. Подготовительный этап состоит из расчистка трассы, рекультивация земель временного отвода, организации движения по временной схеме. Предусмотрено переустройство сетей связи, трубопроводов, ливневой канализации, водопроводов и газопроводов с переподключением абонентов. Дорожные работы включают подготовку земляного полотна, устройство дорожной одежды, пересечений и примыканий, проезда с разворотной площадкой, установку дорожных элементов. Благоустройство территории подразумевает создание тротуаров, парковочных карманов, пешеходных переходов, освещение, шумозащитные экраны и озеленение.

Напомним, у компании есть знаковый объект – улица Орловских партизан. Контракт был заключен 17 апреля 2023 года. За строительство 800 метров дороги планировали отдать 111,3 млн рублей. Судя по ЕИС «Закупки», срок исполнения ожидался 22 января 2024 года. Однако в мае 2025 года объект все еще в работе. Фактически подрядчику оплачено 83,49 млн рублей. Также возбуждено дело о покушении на мошенничества.

ИА “Орелград”