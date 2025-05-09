Охрану труда оценили в Ливнах и Мценске

Власти двух городов подвели итоги традиционного конкурса.

В Ливнах в рамках еженедельного рабочего совещания глава города Сергей Трубицин вручил дипломы победителям городского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в номинации «Лучшая организация города Ливны в сфере охраны труда» за 2024 год. Как сообщает администрация города, всего в смотре-конкурсе приняли участие 22 организации из разных сфер деятельности.

Места распределились следующим образом: 1-е место – муниципальное унитарное предприятие «Ливенские тепловые сети»; 2-е место – акционерное общество «Газпром Газораспределение Орел»; 3-е место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 16» города Ливны. «Благодарим всех руководителей организаций за участие в городском смотре-конкурсе и надеемся на взаимное сотрудничество в будущем, так как охрана труда – это сохранение жизни и здоровья людей», – отметили в местной мэрии.

Итоги проведения городского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях подвели и власти города Мценска. В данном случае победителями, удостоенными дипломов городской администрации, стали: АО «Межгосметиз-Мценск» – диплом 1-й степени; ООО «ОрелМеталлПолимер» – диплом 2-й степени; ООО «МРК» – диплом 3-й степени. Результаты конкурса утверждены специальным постановлением администрации города, которая отметила также положительную динамику в улучшении состояния условий и охраны труда в местных общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, по итогам проведенного конкурса администрация рекомендовала руководителям городских организаций всех форм собственности «повысить ответственность и требовательность к выполнению законодательных актов в сфере охраны труда, обратив особое внимание на осуществление мероприятий по профилактике производственного травматизма».

ИА «Орелград»