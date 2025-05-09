Субсидию за ремоторизацию увеличили до 1 миллиона рублей

Государство продолжает стимулировать перевод транспорта на газовое топливо.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими такие работы, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы».

Как сообщили аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, максимальный размер субсидии в случае предоставления скидки на перевод в газовый цикл – ремоторизацию грузового автомобиля (кроме легкого грузового транспорта) с установкой двигателя, предназначенного для работы на природном газе, увеличен с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

«Скорректированы требования к используемому газобаллонному оборудованию, его компонентам, комплектующим и выполняемым работам по переоборудованию транспортных средств. Так, устанавливаемый газовый баллон I типа должен быть отечественного производства начиная с 2026 года, для баллона II типа – начиная с 2027 года», – добавили аналитики, которые провели обзор поправок.

Напомним, государство стимулирует перевод транспорта на газовое топливо, в первую очередь это касается грузовиков и автобусов. Причем стимулируют не автовладельцев, а автосервисы, которые занимаются переоборудованием транспорта. Схема проста: автосервис дает клиентам скидку, тем самым привлекая их к себе и побуждая переходить на другой вид топлива. А государство субсидирует тех, кто предоставляет такие скидки. Причем деньги поступают из федерального бюджета, что говорит о начении данной программы.

Грубо говоря, государство компенсирует автосервисам ту выручку, которую оно теряет из-за скидок. Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является региональный департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Субсидии предоставляются лицам, не просто выполняющим переоборудование транспорта, но и заключившим необходимые соглашения с указанным департаментом.

Размер субсидии определяется равным размеру скидки с учетом максимального объема субсидирования по каждому виду транспорта, список которого утвержден областными властями. Условиями для получения субсидии является не только прохождение конкурсного отбора и заключение соглашения с департаментом. Важно, чтобы переоборудованное транспортное средство было выпущено в обращение и зарегистрировано на территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»