В Орле открылась выставка «Под грифом «Совершенно секретно»

9.5.2025 | 12:56 Культура, Новости

Документальная летопись боевой деятельности УНКВД по Орловской области в годы Великой Отечественной войны».

Фото: УФСБ России по Орловской области

Выставка подготовлена историком-краеведом, художником-оформителем Геннадием Афанасьевым при содействии УФСБ и УМВД региона. Она размещена на бульваре Победы у стелы «Город воинской славы».

Экспозиция посвящена 80-летию Великой Победы и вкладу сотрудников органов безопасности в защиту Орловщины. Представленные материалы знакомят с рассекреченными архивными документами, раскрывающими детали организации работы УНКВД в первые дни войны и его различных подразделений в военное время, рассказывают о деятельности истребительных батальонов, специальной «школы пожарных» по подготовке разведчиков и диверсантов, формировании партизанского движения, широко развернувшегося в Орловской области.

Ознакомиться с экспозицией жители и гости города могут до августа.

ИА “Орелград”


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