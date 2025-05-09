Орловский хакер «навредоносил» в Беларуси

9.5.2025 | 10:00 Криминал, Новости

Его судили в Орле, поскольку он является гражданином России.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Любопытное уголовное дело рассмотрел Орловский районный суд Орловской области. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса РФ, то есть в преступлении в сфере компьютерной информации. Примечательно, что совершил он его не в России, а за рубежом, хоть и в пределах Союзного государства. Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, некий гражданин К. с мая 2020 года по июль 2021 года находился на территории Республики Беларусь, де незаконно использовал вредоносную компьютерную программу.

В суде в общих словах пояснили, что эта программа была предназначена «для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также несанкционированного копирования компьютерной информации, для переноса имеющейся компьютерной информации, в электронную память используемого им системного блока, путем автоматического подбора логинов и паролей к учетным записям пользователей интернет-ресурсов».

Орловский хакер использовал данную программу для взлома ресурсов Почты России. Он получал доступ к учетным записям пользователей для последующего получения трек-номеров почтовых отправлений. При помощи вредоносной программы он получил доступ к официальному сайту почты и «воздействовал на технические средства, предназначенные для защиты компьютерной информации от несанкционированного доступа к ней, с целью утраты ими функций по защите компьютерной информации или контролю эффективности такой защиты».

«Уголовное дело в отношении К. было возбуждено компетентными органами Беларуси и направлено для дальнейшего производства в Российскую Федерацию, поскольку К. является гражданином Российской Федерации, – пояснили в пресс-службе суда. – Суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»


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