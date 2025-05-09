Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравляет с Днем Победы.

Уважаемые орловчане! Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, защитники Отечества!

Поздравляю с важнейшим историческим юбилеем – 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне! В эти дни Россия встречает свой самый главный праздник славы и доблести, благодарной памяти и веры в будущее. Прошли десятилетия, но Красное знамя Победы остаётся символом величайших свершений советского народа, его беспримерного мужества, стойкости и самопожертвования.

Обращаясь к героям Победы, хочу сказать: мы живём благодаря вашему подвигу! Низкий поклон за ратный и трудовой героизм. Вы спасли Родину – всё выдержали и одолели врага!

9 Мая – священный для нас день. Для жителей героической Орловской области он имеет непреходящее значение. С чувством особой благодарности мы вспоминаем танкистов-первогвардейцев, партизан и подпольщиков, героев Орловско-Курской дуги, земляков, которые на фронте и в тылу внесли свою вклад в разгром фашистской Германии, восстановили народное хозяйство.

Прямые наследники легендарного поколения победителей – участники специальной военной операции. Преклоняемся перед силой характера и героизмом наших парней! В рамках Года защитника Отечества мы продолжаем работу по поддержке участников СВО и членов их семей. К юбилею Победы была приурочена отправка нового конвоя – в боевые подразделения изо всех муниципалитетов региона.

Благодарю жителей области за верность патриотическому и гражданскому долгу. Единый Орловский тыл не подведёт!

От души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов в работе на благо России и Орловщины.

Слава народу-победителю! Слава защитникам Отечества! Победа будет за нами!