После ДТП с лосем госпитализирована женщина

9.5.2025 | 10:24 Новости, Происшествия

Авария произошла 7 мая на автодороге «Болхов-Мценск-Новосиль» в Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

«Лада Гранта» двигалась в направлении Болхова. Около 22:30  на участке между 37 и 38 километром  трассы на дороге появился лось. Водитель 1970 года рождения не смог избежать столкновения и совершил наезд.

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля 1999 года рождения. Женщина получила травмы и была госпитализирована в Мценскую центральную районную больницу, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИА “Орелград”


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