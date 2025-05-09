После ДТП с лосем госпитализирована женщина

Авария произошла 7 мая на автодороге «Болхов-Мценск-Новосиль» в Орловской области.

«Лада Гранта» двигалась в направлении Болхова. Около 22:30 на участке между 37 и 38 километром трассы на дороге появился лось. Водитель 1970 года рождения не смог избежать столкновения и совершил наезд.

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля 1999 года рождения. Женщина получила травмы и была госпитализирована в Мценскую центральную районную больницу, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИА “Орелград”