Воспоминания Жукова и Симонова представили в Орле

Мемуары стали экспонатом выставки в честь 80-летия Победы.

В Орловской областной библиотеке имени Бунина открылась выставка «Война. Победа. Память» из цикла «Вехи Доблести и Славы России». Она проработает по 31 мая 2025 года в зале периодических изданий. Выставка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, причем она стала уже четвертой в указанном выше цикле мероприятий. Основу экспозиции составили книги о ключевых сражениях Великой Отечественной войны, в том числе сборник архивных материалов «Битва под Москвой», «Сталинградская битва», сборник «Огненная дуга» и другие.

«Выставку дополняют «Воспоминания и размышления» маршала Георгия Жукова, мемуары поэтессы Ольги Берггольц «Говорит Ленинград», М. Абдулина «Страницы солдатского дневника», В. Першанина «Окопная правда Великой Отечественной. Самые правдивые воспоминания о войне», – рассказали в «Бунинке». – Подвиг солдата, разгромившего фашизм и добывшего Победу, навечно запечатлен в памятниках и мемориалах. Выставка включает хорошо иллюстрированные материалы, рассказывающие о монументах Победы. В изданиях много фотографий, стихов, воспоминаний».

В библиотеке добавили, что о войне написано много книг, но особняком стоит мемуарная литература. Воспоминания участников войны — важный исторический источник, который позволяет увидеть происходившее глазами людей, переживших это событие. Такое мнение разделяют и сотрудники Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева. К 80-летию Победы на сайте этого учреждения появились фрагменты из военных дневников знаменитого писателя и военного корреспондента Константина Симонова.

«В сентябре 1943 года группа видных советских писателей по предложению политотдела армии была направлена в освобожденный от немецко-фашистских захватчиков Орел, – пояснили в литературном музее. – В составе этой писательской группы бал корреспондент «Красной звезды» Константин Симонов. В опубликованных дневниках военного времени он оставил воспоминания об этой командировке».

«Новый редактор «Красной звезды» Николай Александрович Таленский пригласил меня и спросил, не хочу ли я съездить недели на две на Брянский фронт, в сосредоточившуюся после освобождения Орла во втором эшелоне фронта армию Горбова. Цель поездки — собрать воспоминания участников битвы за Орел, – вспоминал Константин Симонов. – Через день или два мы выехали по дороге на Орел и Карачев».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»