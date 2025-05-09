Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравляет с Днем Победы.

Дорогие орловцы! Уважаемые ветераны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

В этом году мы отмечаем 80-летие этого великого события, которое навечно вписано золотыми буквами в историю нашей страны и всего человечества.

Эта священная дата напоминает нам о героизме, стойкости и несгибаемом духе советского солдата, одержавшего триумфальную победу над фашизмом. Наш народ показал всему миру пример непоколебимой воли и самоотверженности, спасая человечество от страшной угрозы.

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, участникам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей, солдатским матерям и детям военного лихолетья. Их жертва навсегда останется в памяти многих поколений россиян.

Сегодня по героическим следам своих дедов и прадедов идут участники специальной военной операции. С той же честью и доблестью они защищают свою Родину, выполняя сложнейшие задачи в зоне боевых действий.

Пусть День Победы, отмечаемый нами в юбилейный год, станет символом преемственности поколений, силы духа и единства нации. Примите самые теплые пожелания здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!