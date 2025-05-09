Заключен контракт на ремонт моста в Свердловском районе

Обновят переправу через реку Неручь на 44 километре автомобильной дороги «Орел – Тамбов».

Подрядчика ФКУ Упрдор Москва – Харьков искал с помощью открытого конкурса. Всего было подано две заявки. Победителем признано ООО «СТМ ГРУПП», снизившее цену почти на три миллиона, до 141 095 500 рублей. Контракт подписан 6 мая. Срок исполнения – 30 ноября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «СТМ ГРУПП» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2022 году. Компания специализируется на строительстве мостов и тоннелей. Численность персонала до 15 человек. Учредитель и генеральный директор компании – Оксана Мищенко.

ИА “Орелград”