Молодой орловец ограбил женщину при помощи подзатыльника

За содеянное суд приговорил его к принудительным работам.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для здоровья). Жертвой преступника стала женщина, которая 30 декабря 2024 года находилась в помещении кухни оного из кафе поселка Глазуновка.

Волею судьбы, находился там и подсудимый. Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда, между ним и потерпевшей произошел словесный конфликт, который быстро превратился в рукоприкладство. Дело в том, что в момент ссоры женщина держала в руках наличные, которые молодой человек тут же решил похитить. Для этого он применил физическую силу.

Как следует из материалов дела, юный преступник ударил потерпевшую «ладонью правой руки по голове в область затылка, причинив своими действиями потерпевшей телесное повреждение в виде гематомы затылочной области». Следствие и суд посчитали, что грабитель применил к женщине насилие, не опасное для ее здоровья. Ударив потерпевшую, он вырвал у нее из рук деньги и сбежал. Всего он похитил 6250 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

«С учетом всех обстоятельства дела, наличия смягчающих (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст) и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание виде 2 лет лишения свободы», – сообщает пресс-служба суда.

Однако тут же наказание в виде лишения свободы было заменено на наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год, с удержанием из заработной платы осужденного 15 процентов в доход государства. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»