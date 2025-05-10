С третьей попытки нашли подрядчика для ремонта молодежного центра

10.5.2025 | 12:07 Новости, Строительство

Капитально преобразится КДЦ «Юность» в поселке Нарышкино Орловской области.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Успехом завершился только третий электронный аукцион, но и на участие в нем подана лишь одна заявка. Она признана соответствующей требованиям. 6 мая заключен контракт с белгородским ООО «Строительная компания «Гранит». Цена – 46 344 391,27 рубля. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 25 декабря 2026 года, указано в ЕИС “Закупки”. Проект предусматривает выполнение обширного комплекса наружных и внутренних работ. Проведение капремонта запланировано в рамках национального проекта «Семья».

СК «Гранит» уже показала себя с положительной стороны в Орловской области. Подрядчик без особых нареканий провел капремонт общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Орле.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования