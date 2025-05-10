Орловцы примут участие в фестивале сбережений

Орловщина присоединится к фестивалю в числе 29 регионов.

В мае стартует II Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций. Он продлится по сентябрь 2025 года. В его рамках семьи жителей регионов-участников смогут проверить себя в конкурсах на трех этапах и «прокачать свои финансовые навыки». По информации департамента финансов Орловской области, в этом году организаторы ждут заявки от семей из 29 регионов, которые должны пройти сначала муниципальный и региональный этапа.

Организатором фестиваля, кстати, выступает Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, а главными партнерами являются Министерство финансов РФ и Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России. Орловская область вошла в число 29 регионов участников. В списке также: Алтайский край, Амурская область, Башкортостан, Владимирская область, Дагестан, Калужская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Москва, Пензенская область, Республика Саха (Якутия), Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чувашская республика и так далее.

«В этом году фестиваль пройдет уже в три этапа, начиная с муниципального, – сообщают организаторы. – А это значит, что семьи, состоящие из разных поколений, смогут попробовать свои силы в финансовой грамотности вблизи своего дома. В городах регионов-участников пройдут квизы, конкурсы, симуляторы, посвященные сбережению и преумножению личного капитала и капитала семьи».

Первый этап фестиваля стартует 12 мая и продлится по 15 июня. А 21 июня победители муниципальных этапов встретятся в одном из городов региона, чтобы сравнить финансовые навыки и знания друг друга. Главная цель фестиваля – просвещение и сплочение семьи. Однако организаторы также обещают, что победители регионального этапа не останутся без призов. Их вручат партнеры фестиваля – Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, Агентство по страхованию вкладов и Всероссийский союз страховщиков.

«Победители регионального этапа представят свой регион на финальном этапе в Москве в сентябре 2025 года, – уточнили организаторы. – В Финансовом университете пройдет состязание за звание самой финансово грамотной семьи России. Семьи-победители не только проведут замечательные выходные вместе, познакомятся с другими финансово грамотными семьями, но и узнают больше о Москве, встретятся с представителями Министерства финансов РФ. Они также станут первыми, кто познакомится с новым проектом Министерства финансов о долгосрочных сбережениях».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»