Орловчанка сдала силовикам ружье своего мужа

Оружие стало бесхозным после смерти его владельца.

В отдел лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу с заявлением о сдаче бесхозной единицы оружия обратилась местная жительница 1942 года рождения. Как пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, пожилая женщина заявила о намерении добровольно сдать силовикам охотничье ружье, которое раньше принадлежало ее супругу. Оружие орловчанка нашла, когда проводила уборку в квартире. Ее покойный муж спрятал ружье в вещах.

«Правоохранители осмотрели находку предположительно марки ИЖ-18 и поблагодарили орловчанку за своевременное обращение, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области. – Оружие передано для проведения экспертизы, после которой будет принято решение о возможности выплаты денежного вознаграждения. Сотрудники Росгвардии напоминают, что лица, сдавшие неучтенное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества освобождаются от привлечения к уголовной ответственности и имеют право на получение денежного вознаграждения».

Тем временем региональное УМВД напомнило жителям Орловской области о порядке добровольной сдачи оружия, который ранее был утвержден постановлением областного правительства. По указанному вопросу можно обращаться не только в Росгвардию, но и в дежурные части территориальных органов УМВД. Причем добровольно сдать можно не только целое оружие, но и отдельные его части, а также боеприпасы и взрывчатые вещества. За каждую сданную вещь положены денежные выплаты.

«Если вы нашли либо обнаружили оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, современные или времен Великой Отечественной войны, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Во избежание несчастных случаев соблюдайте осторожность при обращении с данными предметами», – отмечает пресс-служба УМВД России по Орловской области. В ведомстве также напомнили, что действия человека, не сдавшего найденное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства в полицию, а также допустившего передачу вышеперечисленных предметов другим лицам, подпадают под действие статьи 222 Уголовного кодекса РФ.

ИА «Орелград»