Орловским чиновникам посоветовали быстрее тратить деньги

11.5.2025 | 9:00 Важное, Новости, Экономика

Под Орлом просят исключить факты несвоевременного освоения бюджетных средств.

Герб Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Орловский окружной Совет народных депутатов, изучив отчет об исполнении бюджета Орловского муниципального округа за первый квартал 2025 года, дал несколько рекомендаций местной администрации. Так, главным администраторам доходов бюджета рекомендовано принять меры по взысканию недоимки по платежам в бюджет и предупреждению ее образования по текущим платежам.

Получателям средств бюджета рекомендовано обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Также им советуют обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального округа, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Администрации округа депутаты советуют принимать меры к оптимизации бюджетных расходов, а получателям средств настоятельно рекомендовано исключить факты несвоевременного освоения казенных средств. К слову, расходы бюджета муниципального округа за первый квартал 2025 года были исполнены всего лишь на 14,4 процента от годового плана, или в сумме 430,728 миллиона рублей. Из них расходы в рамках муниципальных программ составили 345,716 миллиона рублей, или 80,3 процента всех расходов.

Таким образом, расходы в рамках непрограммной части бюджета муниципального округа составили 85,011 миллиона рублей, или 19,7 процента от всех затрат. Структура расходов характеризуется социальной направленностью. Так, на социальную сферу местные власти потратили 70,2 процента от всех расходов, или 302,178 миллиона рублей. Финансирование отрасли «Образование» составило 259,371 миллиона рублей, отрасли «Культура» – 26,476 миллиона рублей, социальной политики – 13,984 миллиона рублей, спорта и физической культуры – 2,345 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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