В Орловской области открыли и освятили обелиск защитникам Отечества

Новый монумент появился в деревне Рассыльная.

Глава Кромского района Роман Усиков сообщил, что обелиск создан руками благодарных потомков и увековечивает имена более ста земляков, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны и не вернувшихся домой. Перед открытием была отслужена торжественная панихида по погибшим воинам.

Роман Усиков выразил особую благодарность тем, кто поднимал село из руин после войны. Они, продолжая дело Героев, созидали будущее.

«Пусть этот обелиск станет местом, куда будут приходить наши дети, чтобы услышать эхо истории. Чтобы помнили. Чтобы гордились. Чтобы знали: пока жива память — жива и Россия», – написал глава района в соцсетях.

ИА “Орелград”