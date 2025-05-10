В Орловской области открыли и освятили обелиск защитникам Отечества

10.5.2025 | 11:58 Культура, Новости

Новый монумент появился в деревне Рассыльная.

Фото: Роман Усиков

Глава Кромского района Роман Усиков сообщил, что обелиск создан руками благодарных потомков и  увековечивает имена более ста земляков, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны и не вернувшихся домой. Перед открытием была отслужена торжественная панихида по погибшим воинам.

Роман Усиков выразил особую благодарность тем, кто поднимал село из руин после войны. Они, продолжая дело Героев, созидали будущее.

«Пусть этот обелиск станет местом, куда будут приходить наши дети, чтобы услышать эхо истории. Чтобы помнили. Чтобы гордились. Чтобы знали: пока жива память — жива и Россия», – написал глава района в соцсетях.

ИА “Орелград”


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