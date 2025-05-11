Электронный документооборот сохранили орловским самозанятым

После завершения пилотного проекта они могут продолжать обмениваться электронными документами.

Федеральная налоговая служба завершила пилотный проект по внедрению электронного документооборота с самозанятыми гражданами, Как пояснили в ведомстве, эксперимент проводился в период с сентября 2024 года по март 2025 года. В его рамках самозанятые получили возможность с помощью мобильного приложения оператора электронного документооборота (ЭДО) или смартфона составлять, подписывать и направлять своим заказчикам электронные акты выполненных работ или оказанных услуг.

«В пилотном проекте принимали участие три оператора ЭДО, реализовавшие у себя документооборот с самозанятыми гражданами, – информирует ФНС. – Участие в пилотном проекте для всех сторон было добровольным. Несмотря на формальное окончание пилотного проекта самозанятые граждане могут продолжать обмениваться электронными документами со своими заказчиками. Текущее законодательство это разрешает, а программное обеспечение операторов ЭДО готово к такому обмену».

В налоговой службе добавили. что для выстраивания описанного взаимодействия самозанятому необходимо уточнить у своего заказчика готовность к обмену документами по ЭДО, а также выбрать оператора, предоставляющего такие услуги. Тем временем в Орловской области количество лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», продолжает расти – оно уже превысило 40 тысячи человек. Только за прошлый год число самозанятых приросло на четверть.

Ранее пресс-служба УФНС России по Орловской области отмечала, что юридические лица и индивидуальные предприниматели стали активно привлекать к своей деятельности самозанятых. В Орловской области с ними сотрудничают уже около 3000 бизнесменов. Взаимодействие с самозанятыми позволяет легализовать предпринимательскую деятельность, отказаться от сомнительных схем и серых зарплат. С другой стороны, существуют и налоговые риски в виде подмены трудовых отношений, в рамках которых юрлица и ИП могут злоупотреблять услугами самозанятых.

Эти действия нарушают Налоговый кодекс РФ и находятся на контроле у налоговых органов региона. Выявление подобных нарушений может стать основанием для проверки и привлечения работодателя к ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства, подчеркнули в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»