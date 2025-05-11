У жителя Орловской области изъяли огнестрельное оружие

Мужчина незаконно хранил винтовку в собственном диване.

Житель Малоархангельского района Орловской области предстал перед судом по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия. Как следует из информации пресс-службы суда, оружие он незаконно хранил у себя дома на протяжении 20 лет – с февраля 2005 года до февраля 2025 года, когда оно было обнаружено и изъято сотрудниками полиции. Следствие посчитало, что подсудимый действовал умышленно, так как знал нормы закона об оружии и осознавал общественную опасность своих действий.

«Игнорируя нарушения общественной безопасности в сфере оборота оружия, он поместил и незаконно хранил в отсеке для хранения белья дивана, в своем домовладении, однозарядную винтовку, которая, согласно заключению эксперта, является спортивно-охотничьим нарезным огнестрельным оружием, – сообщает пресс-служба суда. – В феврале 2025 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками ОМВД России по Малоархангельскому району у гражданина была обнаружена и изъята однозарядная винтовка».

На владельца оружия завели уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. В судебном заседании фигурант полностью согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления признал также в полном объеме и в содеянном раскаялся. В свою очередь суд пришел к выводу, что предъявленное обвинение является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Как и следствие, суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 222 УК РФ, то есть как незаконное хранение огнестрельного оружия.

«Районным судом в отношении гражданина вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде ограничения свободы с возложением обязанностей не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы», – пояснили в суде.

Осужденному запретили выезжать за пределы Малоархангельского района без согласия специализированного надзорного органа, а также обязали его являться в этот орган для регистрации один раз в месяц. При определении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности фигуранта, смягчающие обстоятельства и возможное влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»