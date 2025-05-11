Финансирование программы строительства жилья увеличили

Областные власти обновили паспорт региональной государственной программы.

Поправки в паспорт государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» внесло правительство региона. Так, общий объем ее финансирования увеличен с 4,392 миллиарда рублей до 4,497 миллиарда рублей. Также скорректированы некоторые параметры программы, в том числе ее ресурсное обеспечение и прогнозная справочная оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников – то есть, обновлены параметры финансирования за счет всех источников, предназначенного на реализацию государственной программы.

Она предусматривает оказание поддержки 147 семьям и отдельным категориям граждан по улучшению жилищных условий на территории Орловской области с учетом софинансирования за счет средств федерального бюджета, поддержки 48 семьям за счет средств федерального бюджета и поддержки 1377 семьям за счет средств областного бюджета. Как следует из преамбулы документа, основные проблемы, на смягчение которых направлена указанная государственная программа, – это жилищная проблема и невозможность приобретения жилья большей частью населения из-за низких доходов и высоких цен на жилье.

«Купить жилье за счет текущих заработков и сбережений могут люди с высокими доходами, и этот фактор является источником социального напряжения в обществе, – считают авторы документа. – Возможность приобретения жилья зависит от распределения доходов и сбережений населения. Текущие и прогнозные доходы оказывают воздействие на будущую платежеспособность граждан, то есть на возможность осуществлять обязательные платежи по кредиту, а сбережения определяют возможности домашних хозяйств по единовременной оплате стоимости приобретаемого жилья или оплате обязательного начального взноса».

Приоритетами, целями и задачами государственной программы объявлены оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по улучшению жилищных условий и реализация прав граждан на жилье. Поясним, что в состав программы включены мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых семей и молодых учителей. Кроме того, программа предусматривает, в числе прочего, предоставление мер поддержки гражданам на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам и займам.

ИА «Орелград»