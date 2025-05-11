Реестр муниципального имущества в Орле сочли недостоверным

К такому выводу пришли специалисты Контрольно-счетной палаты.

Результаты проверки отдельных вопросов эффективности управления и распоряжения муниципальным недвижимым имуществом в 2023 и 2024 годах опубликовала в своем годовом отчете Контрольно-счетная палата города Орла. Объектом проверки стало управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ), которое, по мнению проверяющих, на тот момент не вело достоверный учет муниципального имущества.

«Существующая система учета муниципального имущества и ведения Реестра не дает полных и достоверных данных о качественном и количественном составе муниципального имущества, не содержит всей предусмотренной законом информации, – говорится в отчете КСП. – Реестр муниципального имущества города Орла на бумажном носителе с 1 января 2023 года по 17 февраля 2024 года отсутствует. При этом в случае несоответствия информации на электронном и бумажном носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях».

Отмечают аудиторы и тот факт, что в Реестре муниципального имущества по состоянию на 1 октября 2024 года не было данных о трех объектах незавершенного строительства общей стоимостью 169,6 миллиона рублей, а именно: проектные работы и прочие затраты по улице Орловских партизан на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов – 10,787 миллиона рублей; благоустройство умной спортивной площадки по улице Металлургов – 47,56 миллиона рублей; реконструкция Колхозного моста – 111,251 миллиона рублей.

«Часть объектов муниципальной казны имеют нулевую балансовую стоимость. Соответственно по указанным объектам отсутствует сумма начисленной амортизации и сумма остаточной стоимости. Кроме того, у многих объектов отсутствует первоначальная стоимость», – подчеркивают в КСП.

ИА «Орелград»