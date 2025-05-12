Чиновник из Орла возглавил департамент в Забайкальском крае

12.5.2025 | 9:13 Новости, Общество

Дмитрий Запольский будет отвечать за госимущество.

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О назначении сообщил канал правительства Забайкальского края 12 мая. Руководителем департамента государственного имущества и земельных отношений стал Дмитрий Запольский. Он уроженец Орла. Трудовая деятельность началась в 2004 году с должности ведущего специалиста в территориальном управлении Росимущества. После работал юристом. Возглавлял управление госимущества Орловской области. С 2024 года занимал должность директора Южного филиала АО «Российский аукционный дом».

ИА “Орелград”


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