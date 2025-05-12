Прокуратура вернула землю Покровскому району

Судьбу спорного земельного участка решил суд.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел дело по иску прокурора о признании сделки недействительной и о применении последствий недействительности сделки. Прокурор действовал в интересах муниципального образования Покровский район, то есть, по сути в интересах местной администрации, и неопределенного круга лиц. Ответчиком в процессе выступал индивидуальный предприниматель. Из иска следовало, что ранее прокуратура Покровского района проверила соблюдение законодательства при обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках этой проверки надзорное ведомство обратило внимание на договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности. Он был заключен между администрацией района и местным жителем в апреле 2010 года. Из договора следует, что участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому бизнесмену он был предоставлен для сельскохозяйственного использования сроком на 15 лет – с 26 апреля 2010 года по 25 апреля 2025 года.

«Договор аренды зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости», – сообщили в пресс-службе Покровского районного суда. В январе 2025 года арендатор уступил права и обязанности по договору аренды другому индивидуальному предпринимателю, который тут же уведомил о сделке администрацию Покровского района. Договор о передаче прав и обязанностей тоже был зарегистрирован в ЕГРН.

Однако прокуратура сослалась на нормы Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно им, передача арендованного земельного участка в субаренду, передача прав и обязанностей другому лицу, не допускаются. Данная норма вступила в силу с 1 января 2023 года, то есть она уже действовала на момент уступки прав. Тем самым был нарушен порядок оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Суд согласился с выводами надзорного ведомства о том, что в данном случае оказались нарушены интересы как муниципального образования, так и интересы неопределенного круга лиц, имеющих право претендовать на получение указанного земельного участка в аренду в установленном законом порядке. Прокурор просил признать недействительным январский договор уступки прав и применить последствия недействительности сделки, обязав индивидуального предпринимателя возвратить земельный участок первоначальному арендатору. Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Но в пресс-службе суда уточнили, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»