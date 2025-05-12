Орловским селянам надо пройти два километра, чтобы выбросить мусор

Местные чиновники не позаботились о том, чтобы оборудовать места для сбора отходов.

Прокурор Малоархангельского района Орловской области обратился в районный суд, действуя в интересах неопределенного круга лиц, с исковым заявлением к администрации этого же района. Он просил суд признать незаконным бездействие местных чиновников. Иск был подан по мотивам проведенной ранее прокурорской проверки исполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды.

Проведена она была по сигналу: в надзорный орган за помощью обратилась жительница села Первая Ивань. Она пожаловалась на то, что рядом с ее местом жительства нет оборудованных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, хотя живет она, что называется, не на отшибе. Женщина подсчитала, что ближайший мусорный контейнер находится более чем в двух километрах от ее дома. Пройти такое расстояние просто для того, чтобы выбросить мусор, ей непросто.

В своем иске прокурор подчеркнул, что выявленные в ходе проверки нарушения затрагивают не только интересы пожаловавшейся женщины. Ее соседи-односельчане находятся в такой же ситуации. По мнению надзорного органа, отсутствие оборудованной контейнерной площадки нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду и создает опасность возникновения чрезвычайной ситуации на территории района. Кроме того, бездействие чиновников по данному вопросу «порождает условия для возникновения несанкционированных свалок на территории района, утилизацию отходов способами, запрещенными законом».

«Прокурор просил признать незаконным бездействие администрации Малоархангельского района выразившееся в неисполнении полномочий по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов», – пояснили в пресс-службе Малоархангельского районного суда. Иск был удовлетворен, хотя решение пока еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Однако в соответствии с ним бездействие администрации Малоархангельского района признано незаконным, а саму ее обязали в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу установить контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов по переулку Морозовскому на территории села Первая Ивань, обеспечив их установку в соответствии с требованиями СанПиН.

ИА «Орелград»