Добычу волка перенесли на месяц

Областные власти скорректировали условия для охотников.

Соответствующий приказ издал департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Он внес поправки в порядок добровольного участия охотников в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки, норки американской, сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории общедоступных охотничьих угодий. Так, поправками изменен срок начала проведения «мероприятия по добыче волка, лисицы, енотовидной собаки, норки американской».

Он перенесен с 15 октября на 15 сентября года, предшествующего году, в котором осуществляется распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Также поправками установлено, что добровольное участие охотника в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки, норки американской и т.д., будет считаться выполненным при «осуществлении установки информационных знаков для обозначения на местности границ зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород общедоступных охотничьих угодий».

Как уже рассказывал «Орелград», форма и правила установки информационных знаков для обозначения на местности границ зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород также утвердил указанный департамент. В остальном правила не изменились. Добровольное участие охотника в одном из указанных выше мероприятиях считается выполненным при прохождении не менее чем двух маршрутов зимнего маршрутного учета, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки, норки американской в суммарном количестве не менее чем 10 особей, установке не менее чем пяти аншлагов, определяющих границы общедоступных охотничьих угодий.

Кроме того, охотнику-добровольцу зачтут сообщения в полицию или охотинспекцию о фактах незаконной добычи охотничьих ресурсов – но только в том случае, если факт подтвердится, а браконьер будет пойман и привлечен к ответственности. Кроме того, охотникам пойдет в зачет установка не менее пяти солонцов (с закладкой их солью) для лося и косули, не менее 20 солонцов для зайцев, не менее пяти искусственных гнездовий для утки, посев кормового поля площадью не менее 0,5 га, установка кормушки для косули и ее подкормка косули, участие в проведении плановых рейдов и осмотров общедоступных охотничьих угодий Орловской области – в объеме не менее 56 часов.

Напомним, что охотники, желающие добровольно принять участие в перечисленных мероприятиях, получают преимущественное право при распределении путевок на охоту.

ИА «Орелград»