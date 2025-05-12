В мценские дороги вложат 345 миллионов рублей

Власти Мценского района обновили дорожную программу.

Администрация Мценского района в новой редакции утвердила паспорт муниципальной программы «Содержание ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, формирование законопослушного поведения законопослушного дорожного движения». Ее финансирование предусмотрено за счет Дорожного фонда Мценского района и Дорожного фонда Орловской области Общие затраты на реализацию мероприятий программы составят 345,308 миллиона рублей. Только в 025 году планируется выделить на нее 62,672 миллиона рублей. Действие программы рассчитано по 2027 год включительно.

По итогам реализации программы доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения во Мценском районе должна составить не менее 31,87 процента, или 475,09 километра. Также документом предусмотрена ликвидация транспортного разрыва по автомобильным дорогам с твердым покрытием к 28 населенным пунктам с населением более 700 человек. Еще одним целевым индикатором является увеличение на 20 процентов обеспеченности населенных пунктов и 5 процентов проживающего в них населения круглогодичным всепогодным автомобильным сообщением.

«Автомобильные дороги имеют важное значение для Мценского района, – говорится в паспорте программы. – Они обеспечивают связь населенных пунктов с районным центром, а также с центрами сельских поселений и между собой. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения».

На территории Мценского района насчитывается 814 автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Их общая протяженность составляет 1490,58 километров. При этом асфальтовое дорожное покрытие составляет 149,15 километра, 273,74 километра – это дорожное покрытие из щебня, 18,94 километра – дорожное покрытие из железобетона и цементобетона, 1048,75 километра – дороги с грунтовым покрытием. В документе отмечено, что 33 населенных пункта Мценского района с населением более 200 человек не обеспечены всепогодным подъездом по автодорогам с грунтовым покрытием, протяженность которых составляет 101 километр.

ИА «Орелград»