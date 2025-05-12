В Орле коммерсанта оштрафовали за мнимую болезнь

Нетривиальное административное дело рассмотрел мировой суд.

Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района города Орла рассмотрел административное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Его обвиняли в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 стати 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело завели сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области.

В пресс-службе Железнодорожного районного суда города Орла пояснили, что Роспотребнадзор планировал провести контрольные мероприятия в отношении бизнесмена в феврале 2025 года. Иными словами, планировалось проведение выездной проверки, которая должна была занять около двух недель. Однако, индивидуальный предприниматель, по мнению Роспотребнадзора, уклонился от данной проверки. При этом он сослался на свою болезнь, но подтвердить документально то, что он болен, бизнесмен не смог.

Изучив представленные материалы, мировой суд принял сторону надзорного ведомства и счел вину предпринимателя в уклонении от проверки доказанной. За совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 КоАП РФ, суд назначил виновнику наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. «На данный момент постановление мирового судьи не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – добавили в пресс-службе суда.

К слову, в 2024 году органами прокуратуры Орловской области при осуществлении надзора в сфере защиты прав предпринимателей было выявлено 1599 нарушений, принесено 209 протестов, направлено в суды 19 исковых заявлений и внесено 561 представление. В результате к дисциплинарной ответственности было привлечено 435 лиц. Кроме того, по постановлениям прокуроров к административной ответственности было привлечено 53 должностных лица.

ИА «Орелград»