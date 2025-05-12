Дом-музей Лескова получил удивительный подарок из Бразилии

В Орле прибыл сборник рассказов известного писателя.

Орловский Дом-музей Николая Лескова получил необычный подарок – сборник рассказов писателя, недавно вышедший в бразильском городе Сан-Паулу. Как пояснили в учреждении, книга вышла под названием «Маленькая ошибка», также называется один из восьми рассказов, вошедших в сборник. Инициатором издания и автором перевода рассказов Лескова на португальский язык стал филолог и переводчик Ноэ Оливейра. Специально для Орла он оставил на книге дарственную надпись: «Дорогие друзья! Честь имею сообщить, что в Бразилии Лесков жив».

«Именно благодаря самоотверженному труду таких людей поддерживаются культурные связи между столь далекими друг от друга странами, подчеркнули в музее. Об Оливейре известно то, что он закончил филологический факультет Университета Сан-Паулу и защитил диссертацию на степень кандидата филологических наук в МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве. Более двадцати пяти лет преподавал русский язык и литературу в крупнейшем государственном университете в Бразилии. «Это человек с большой любовью в сердце к России, к русской литературе, к Лескову», – добавили в музее.

Тем временем Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева представил книгу, которая хранится на «книжной полке у Лескова». Речь идет об издании 1892 года «Мясная пища с точки зрения вегетарианца» (Труд доктора А.И. Бургера), которая хранится в мемориальной библиотеке писателя. Она была издана в Санкт-Петербурге.

«Николая Семеновича Лескова заинтересовал список выдающихся людей, питающихся растительной пищей. Он выделяет простым карандашом следующее: «К таким мыслителям и деятелям относятся: Будда, Конфуций, Пифагор, Сократ, Сенека, Софокл, Диоген, Платон, Эпикур, Байрон, Гомер, Руссо, композитор Вагнер, наш талантливый писатель Л.Н. Толстой»», – уточнили в музее.

ИА “Орелград”