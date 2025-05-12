Орловщина помогла Донбассу отремонтировать памятник красноармейцам

Мемориал находится в Луганской Народной Республике в Троицком округе в селе Лантратовка.

Напомним, Орловская область «взяла шефство» над этим округом ЛНР и оказывает ему постоянную и всестороннюю поддержку.

Как сообщает пресс-служба губернатора, работы по благоустройству памятника проводились в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Орловцы приобрели для района тонну цемента, двадцать пять квадратов тротуарной плитки и краску белого цвета.

«Муниципалитеты Орловщины привезли в Троицкий муниципальный округ несколько гуманитарных посылок со стройматериалами», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, к предыдущему Дню Победы отремонтировать военные памятники в Донбассе помогли орловские православные христиане.

ИА «Орелград»