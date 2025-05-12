В Орловской области выдадут «молочные» субсидии

Деньги выделяются на развитие молочного скотоводства в регионе.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства. Субсидии выделяются в рамках реализации ведомственного проекта «Развитие молочного скотоводства Орловской области». Срок проведения отбора: с 12 мая по 29 мая 2025 года. Заявки и документы принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Результатами предоставления субсидий должно стать приобретение аграриями оборудования для модернизации молочно-товарных ферм и для электрофизиологического исследования крупного рогатого скота, покупка товарного маточного поголовья КРС или мелкого рогатого скота в количестве не менее 120 голов, производство высококачественных кормов 1-го класса в объеме не менее 43 процентов от общего количества, увеличения охвата скота искусственным осеменением, а также приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре.

Субсидии не положены аграриям, имеющим более 30 тысяч рублей задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты Российской Федерации, иностранным юридическим лицам, оффшорным компаниям, банкротам, организациям и гражданам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, иностранным агентам.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Размеры субсидий зависят от результатов соискателей. Например, к заявке на участие в конкурсном отборе следует приложить справки о поголовье коров, производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за год, предшествующий году выплаты субсидии.

Ранее Орелстат сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2025 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 117,7 тысячи голов, или 99,4 процента к уровню на 1 апреля 2024 года. В том числе коров в регионе на отчетную дату насчитывалось 32,8 тысячи, что на 5 процентов больше прошлогоднего показателя. В первом квартале текущего года указанной категорией сельхозтоваропроизводителей было произведено 27,3 тысячи тонн молока, или на 3,5 процента больше, чем годом ранее.

ИА “Орелград”