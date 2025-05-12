Кадровый дефицит в орловской медицине снимут выездными бригадами

Такая работа станет систематичной и постоянной.

С соответствующим предложением выступил губернатор Андрей Клычков. Орловский глава заявил об этом на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации, где обсуждалась реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Проблема есть по ряду ЦРБ — где нет узких специальностей. Нужно предпринимать конкретные шаги», – признал губернатор.

«Нужно организовывать выездные бригады. Это должна быть не разовая акция, а постоянная, понятная работа. Этим нужно заниматься», – отметил Клычков. Впрочем, изначально с соответствующим предложением выступил сам глава Департамента здравоохранения Орловской области Александр Альянов (по итогам своей рабочей поездки на Сахалин).

Также губернатор предложил решать такую проблему путём перенаправления пациентов в другие, но ближайшие ЦРБ.

Впрочем, определённые надежды власти связывают и с кадровыми программами. При этом губернатор отдал ещё одно распоряжение — уточнить реальные потребности в специалистах у всех главврачей орловских ЦРБ.

ИА «Орелград»