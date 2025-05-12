Клычков рассказал о «миграции» врачей из Орла

Они переходят в Плещеевскую ЦРБ, чтобы получить выплаты.

Промежуточные итоги реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» обсудили на сегодняшнем совещании в администрации области.

О них доложил глава Департамента здравоохранения Орловской области Александр Альянов. В текущем году в программе уже участвуют 10 докторов и 3 фельдшера (из, соответственно, 25 и 15 запланированных). Медиков взяли на работу в 7 районных больниц.

За всё время реализации программ в Орловской области в ней поучаствовали около 300 врачей и около 100 фельдшеров. Напомним, сейчас выплата составляет от 1 до 1,5 миллиона рублей для врачей и от 0,5 до 0,75 миллиона для фельдшеров. Отработать в глубинке нужно пять лет.

Однако губернатора Андрея Клычкова доклад не впечатлил.

«У нас с вами городские врачи переходят за доплату в Плещеевскую ЦРБ. Это не смысл всей этой программы… Это вообще не показатель, это, на самом деле, проблема», – отметил Клычков.

Затем губернатор обратил внимание на Покровскую ЦРБ.

«Туда приезжаешь и радуешься — молодые специалисты. Другой вопрос, чем эта ЦРБ отличается от всех остальных?.. Почему такое чудо происходит — в Покровской ЦРБ проблем с кадрами нет, а в других есть? Хотя это не самая ближайшая ЦРБ», – задался вопросом орловский глава.

ИА «Орелград»