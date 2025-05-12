Мошенники стали выдавать себя за военных прокуроров

Об этом предупреждает официальный портал Орловской области.

В России зафиксированы факты, когда мошенники общаются с гражданами от лица сотрудников военной прокуратуры.

Они уверяют собеседников, что некие преступники получили доступ к их банковским счетам. Чтобы избежать мнимого перевода денег в Украину, мошенники предлагают гражданам снимать средства со счетов и передавать курьерам (якобы для последующего помещения в специальную ячейку).

Между тем, решение подобных проблем вообще не входит в задачи военной прокуратуры. Её обязанность — надзор за исполнением закона в Вооружённых силах России, других войсках, воинских формированиях и органах. Сотрудник этого ведомства в принципе не может обратиться к гражданину по такому вопросу и, тем более, с соответствующими просьбами.

«Если Вам поступил такой звонок, не паникуйте, не поддавайтесь на провокации. Положите трубку. Ни в коем случае не передавайте никому деньги или ценности», – рекомендует областной портал.

После этого надо позвонить в полицию по официальным телефонам МВД и рассказать о том, что произошло. Также крайне желательно передать эту информацию своим близким и знакомым — их тоже следует предупредить о новых подходах преступников.

ИА «Орелград»