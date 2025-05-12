Мошенники стали выдавать себя за военных прокуроров

12.5.2025 | 11:30 Криминал, Новости

Об этом предупреждает официальный портал Орловской области.

Здание военной прокуратуры в Орле на улице 7 Ноября, 26. Фото: ИА “Орелград”

В России зафиксированы факты, когда мошенники общаются с гражданами от лица сотрудников военной прокуратуры.

Они уверяют собеседников, что некие преступники получили доступ к их банковским счетам. Чтобы избежать мнимого перевода денег в Украину, мошенники предлагают гражданам снимать средства со счетов и передавать курьерам (якобы для последующего помещения в специальную ячейку).

Между тем, решение подобных проблем вообще не входит в задачи военной прокуратуры. Её обязанность — надзор за исполнением закона в Вооружённых силах России, других войсках, воинских формированиях и органах. Сотрудник этого ведомства в принципе не может обратиться к гражданину по такому вопросу и, тем более, с соответствующими просьбами.

«Если Вам поступил такой звонок, не паникуйте, не поддавайтесь на провокации. Положите трубку. Ни в коем случае не передавайте никому деньги или ценности», – рекомендует областной портал.

После этого надо позвонить в полицию по официальным телефонам МВД и рассказать о том, что произошло. Также крайне желательно передать эту информацию своим близким и знакомым — их тоже следует предупредить о новых подходах преступников.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования