Клычков попросил не экономить на разметке

Орловский губернатор сравнил проводимые работы с «мелом нарисовать».

Вопрос обсудили на заседании правительства региона 12 мая. Руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко сообщил, что обычно разметку начинают наносить в апреле, но в связи с низкими температурами ночью основной объем принесли на май. Исключение сделали для мест, где повышена опасность ДТП. Губернатор Андрей Клычков отметил, что температурный режим для обычной краски не имеет особого значения, в отличие от термопластика. А также глава региона поинтересовался объемом работ и планируемыми тратами. Этот вопрос поставил Ященко в тупик. Точными цифрами готов был оперировать руководитель «Дорожной службы» Сергей Музалев: запланирована разметка краской на 40 млн рублей (1200 километров). Если использовать пластик – в три раза дороже, но работы им не предусмотрены на региональных дорогах. При этом гарантия на краску три месяца, а на термопластик – год.

«Но два года она гарантированно устоит, – отметил Андрей Клычков. – Вот вопрос: то же самое, что мелом покрасить – через три месяца разметки не будет, особенно на оживленных трансах. Давайте фактически рассуждать, – призвал губернатор и заявил, что дорожники должны перейти из состояния, когда фактически занимаются только ямочным ремонтом. – У нас с вами достаточно средств на качественную работу. Давайте мы, как минимум, план работы по пластику ставить по основным магистралям, где проходимось, где через два месяца краски уже нет и нужно опять искать деньги и наносить. Я абсолютно убежден, что нужно уже к современным технологиям приближаться».

ИА “Орелград”