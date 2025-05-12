Клычков предложил отдавать госимущество «муравьям»

12.5.2025 | 14:25 Новости, Экономика

Это позволит сэкономить на сносе бесперспективных объектов.

ИА “Орелград”

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании в областной администрации. О ситуации докладывал Сергей Антонцев, глава Департамента государственного имущества и инвестиционной деятельности.

По итогам его выступления орловский губернатор выступил с необычным предложением.

«Мне порой удивительно. Мы вот сейчас говорим, что нужно провести торги на снос объекта. С другой стороны, едешь по области — видишь разобранные здания, которые принадлежат (или принадлежали) региону. Там кирпича не осталось — унесли всё», – рассказал Андрей Клычков.

«Так давайте, может быть, эти объекты смотреть, вместо того, чтобы сносить… Есть организации, которые занимаются, как муравьи — ночью заходят, с утра уже ничего не осталось. Нужно предлагать. Потратить деньги бюджетные — это самый простой вариант», – подытожил губернатор.

ИА «Орелград»


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