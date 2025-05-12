На Орловщине сэкономили на дорогу

12.5.2025 | 14:00 ЖКХ, Новости

Её приведут в порядок за счёт сэкономленных средств.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Об этом рассказал руководитель «Орёлгосзаказчика» Александр Ященко. Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании в областной администрации.

Средства удалось сэкономить во время проведения конкурсных процедур.

«Существенная экономия — более 186 миллионов рублей», – отметил Ященко.

Это позволит сделать ремонт на дороге общего пользования «Новосиль – Корсаково – Орлик» – в дополнительном порядке. Участок находится в Корсаковском районе. Его протяжённость — около семи километров.

Торги уже объявлены. Начальная (максимальная) цена контракта — около 197 миллионов.

ИА «Орелград»


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