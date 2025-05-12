Прокурор Орловской области приедет в Русский Брод

12.5.2025 | 15:44 Закон и порядок, Новости

Алексей Тимошин проведёт в селе личный приём.

vk.com/proc_57

Мероприятие пройдёт 22 мая (в рамках работы мобильной приёмной прокурора области). Граждане смогут пообщаться с Тимошиным с 10 до 13 часов.

Местом встречи станет здание администрации Русско-Бродского сельского поселения Верховского района.

Чтобы попасть на приём понадобится предварительная запись.

Телефоны для контакта:

8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина,

8 (486-76) 2-38-04 – прокуратура Верховского района.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проведёт приёмы для жителей Орловского муниципального округа и Урицкого района.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования