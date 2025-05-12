Прокурор Орловской области приедет в Русский Брод

Алексей Тимошин проведёт в селе личный приём.

Мероприятие пройдёт 22 мая (в рамках работы мобильной приёмной прокурора области). Граждане смогут пообщаться с Тимошиным с 10 до 13 часов.

Местом встречи станет здание администрации Русско-Бродского сельского поселения Верховского района.

Чтобы попасть на приём понадобится предварительная запись.

Телефоны для контакта:

8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина,

8 (486-76) 2-38-04 – прокуратура Верховского района.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проведёт приёмы для жителей Орловского муниципального округа и Урицкого района.

ИА «Орелград»