На Орловщине впервые нашли гнёзда больших бакланов

Об этом сообщили в Орловском отделении Союза охраны птиц России.

Соответствующий пост появился в официальных соцсетях отделения.

«Сделали прорывное и долгожданное открытие в орнитофауны Орловской области! Впервые в истории нашего региона установили факт гнездования больших бакланов!!! 4 гнезда (как минимум) обнаружены на берёзе. Возле поселения держалась какая-то часть не размножающихся птиц и молодых первогодок», – отмечается в сообщении.

Для нашего региона бакланы являются редким видом птиц. Они стали появляться в Орловской области только в последние годы. Так, в 2024-м баклан попал на фотографию, сделанную в парке «Орловское полесье».

«Будем надеяться на расширение колонии!!!» – заявили орнитологи.

ИА «Орелград»