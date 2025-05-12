Кредитный рынок России демонстрирует смешанную динамику

В апреле отмечен рост продаж ипотечных и автокредитов, но показатели значительно ниже прошлогодних значений.

Ипотечное кредитование в апреле составило 275 млрд рублей, что на 11% больше марта, но на 40% меньше апреля 2024 года. С начала года объем ипотечных продаж достиг 870 млрд рублей (-42% год к году). Такова аналитика ВТБ.

Эксперты отметили ключевые особенности ипотечного рынка:

83% выданных кредитов приходится на программы с господдержкой,

75% всех продаж составляет семейная ипотека,

Средний чек ипотеки вырос до 5,3 млн рублей (+7% год к году).

Автокредитование показывает более существенное снижение: за первые четыре месяца объем составил 385 млрд рублей (-50% год к году). При этом 60% сделок приходится на новые автомобили, 98% кредитов оформлено на машины китайских и российских брендов.

Эксперты отмечают, что наблюдаемый рост продаж не свидетельствует о переломе негативных тенденций. Рынок остается под давлением макроэкономических факторов, и для существенного улучшения ситуации необходимы снижение ставок и изменение риск-политики регулятора. Руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов рекомендовал всем участникам рынка по-прежнему сохранять финансовую предусмотрительность.

Что касается Орловской области, с января по апрель 2025 года в Росреестр поступили данные о 2370 ипотечных сделках. При этом за весь 2024 было заключено 3070 договоров на «вторичку» и 1920 – на новостройки. Объединенное кредитное бюро сообщало о падении интереса к автокредитам. Орловская область оказалась на одной волне с соседями из Черноземья.

ИА “Орелград”