По случаю юбилея Победы орловцам выплатили полмиллиарда

12.5.2025 | 13:50 Новости, Общество

Об этом рассказали в орловском отделении Социального фонда России.

Фото: ИА “Орелград”

Речь идёт о выплатах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности, жители Орловской области получили 527 миллионов рублей.

По 80 тысяч выплатили участникам и инвалидам той войны, их вдовам, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей.

Также поддержку оказали бывшим совершеннолетним узникам фашистам и труженикам тыла. Они получили по 55 тысяч.

Средства перечислялись вместе с очередными пенсионными выплатами.

ИА «Орелград»


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