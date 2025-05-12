По случаю юбилея Победы орловцам выплатили полмиллиарда

Об этом рассказали в орловском отделении Социального фонда России.

Речь идёт о выплатах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности, жители Орловской области получили 527 миллионов рублей.

По 80 тысяч выплатили участникам и инвалидам той войны, их вдовам, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей.

Также поддержку оказали бывшим совершеннолетним узникам фашистам и труженикам тыла. Они получили по 55 тысяч.

Средства перечислялись вместе с очередными пенсионными выплатами.

ИА «Орелград»