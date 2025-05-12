Орловский губернатор объявил борьбу с долгостроями

Клычков подчеркнул, что это объекты «перспективно повышенной опасности».

Вопрос обсудили на заседании правительства региона 12 мая. Если со своими несостоявшимися стройками работа у чиновников относительно налажена: доведение до логического конца, списание или снос. То единого подхода к объектам частного строительства нет. В пример Андрей Клычков привел остов здания, зеленеющий у ипподрома.

«Я регулярно езжу мимо. Стоит дом. У него был строитель, был собственник. Давайте предпринимать юридические шаги. Если собственник бросил дом, то нам эта коробка не нужна, потому что объект перспективно повышенной опасности. Там могут быть обрушения, дети сюда могут залезть. Кто-то за это должно отвечать».

Андрей Клычков призвал смотреть «со стороны принуждения» на тех, кто строил и не достроил. Можно обязать привести объект в порядок: либо достроить, либо снести. Губернатор попросил подключиться юристов и профильный департамент.

«Правоохранительный блок, я думаю, что не откажет в консультациях, какие меры предпринять», – сказал Андрей Клычков.

(На фото “брошенка” в Орле на улице Герцена).

ИА “Орелград”