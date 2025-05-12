«Ночные волки» угостят орловцев травяным чаем в Вятском Посаде

Представители байкерского клуба станут гостями фестиваля «Традиции Святой Руси».

Об этом рассказали в Духовно-православном центре.

На фестиваль прибудут «ночные волки» из тульского отделения мотоклуба. Встреча состоится 17 мая. В программе фестиваля она размещена между 10:00 и 22:30.

«В этом году байкеры вновь приготовили для гостей уютный уголок с ароматным травяным чаем и румяными блинами, которые станут вкусным символом гостеприимства», – пояснили в «Вятском Посаде».

В этом году фестиваль проводится в восьмой раз. Он продлится три дня (с 16 по 18 мая).

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»