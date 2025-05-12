Роспотребнадзор ответит на «детские» вопросы орловцев

12.5.2025 | 16:20 Важное, Закон и порядок, Новости

Жители Орловской области могут получить консультацию специалистов по ряду тем.

Фото: ИА «Орелград»

Сотрудники регионального Управления ведомства ответят гражданам на вопросы, которые касаются детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров. Сезонная консультация стартовала сегодня и продлится до 23 мая включительно.

Задать вопросы можно через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора. В круглосуточном режиме они принимаются по телефону 8-800-555-49-43.

Также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов орловцы могут звонить на отдельные телефоны, выделенные для мероприятия:

  • в Орле — 8 (4862) 41-83-45 и 8 (4862) 42-26-75,
  • во Мценске – 8 (48646) 4-15-39,
  • в Ливнах – 8 (48677) 7-13-34,
  • в Кромах – 8 (48643) 2-15-98,
  • в Верховье – 8 (48676) 2-47-27.

Контактный телефон «горячей линии» «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области» – 8 (4862) 75-02-76.

ИА «Орелград»


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