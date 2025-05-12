Определены обладатели Кубка Победы

В Орле завершился один из первых турниров сезона среди команд Любительской Футбольной Лиги.

В 2025 году турнир был посвящен 80-летию Великой Победы. По словам руководителя ЛФЛ Дмитрия Мартынова, в нем участвовали 64 команды в четырёх дивизионах, а общее число футболистов превысило 1000 человек. Матчи проходили с 13 апреля по олимпийской системе. В минувшие выходные состоялись финальные встречи.

«СпецХимАгро» – победитель Кубка Победы ЛФЛ-1

«Космос» – победитель Кубка Победы ЛФЛ-2

«Эластико» – победитель Кубка Победы ЛФЛ-3

«МЮД» — победитель Кубка Победы МФЛ

Турнир получил поддержку от крупнейшего орловского застройщика. Как отметила член правления ГК ОДСК Татьяна Борисова, в группе компаний уделяют особое внимание развитию спортивной инфраструктуры при планировании жилых комплексов.

«Мы считаем, что спорт должен быть доступным, – отметила Татьяна Борисова. – Именно поэтому мы активно поддерживаем инициативы, направленные на развитие дворового спорта”.

С 2017 года ЛФЛ объединяет более 100 команд Орловской области, где играют как начинающие футболисты, так и опытные спортсмены. Турниры проводятся круглый год на разных площадках. Одним из важнейших является Кубок Победы, который проводится с 2022 года совместно с партией “Единая Россия”.

ИА “Орелград”