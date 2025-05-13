В Орле подозрительно косили траву и вывозили снег

Эффективность работы «Спецавтобазы» вызвала сомнения.

Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» за 2022 и 2023 годы занимались сотрудники Контрольно-счетной палаты города Орла. Из отчета следует, что потери Орла в связи с уклонением МУП «Спецавтобаза» от исполнения обязанности по расчету и перечислению в бюджет города части чистой прибыли по итогам работы в 2021-2023 годах составили не менее 41,44 миллиона рублей. Напомним, что МУП «Спецавтобаза» городские власти преобразовали в МБУ – муниципальное бюджетное учреждение.

Однако кардинально ситуацию это не изменило. По оценкам КСП, в проверенном периоде неправомерное расходование МУП/МБУ «Спецавтобаза» денежных средств составило 21,565 миллиона рублей. Из них 18,278 миллиона рублей ушло на оплату завышенного в 2,35 раза объема работ по скашиванию травы на газонах и в 1,7 раза – объема работ по покосу территорий парков, скверов и набережных, не предусмотренного муниципальным заданием.

Еще 237,1 тысячи рублей было потрачено на оплату документально неподтвержденных работ по покосу территорий площадью 109 247,8 квадратных метра, 147,4 тысячи рублей на оплату работ по вывозу снега при отсутствии их документального подтверждения. Кроме того, у неправомерным расходам аудиторы отнесли приобретение за 1,132 миллиона рублей двигателя, не предусмотренного заключенным договором поставки; 1,291 миллиона рублей, потраченных на выплату заработной платы начальнику отдела кадров, не соответствующей квалификационным требованиям к занимаемой должности; 478,4 тысячи рублей – на оплату третьим лицам услуг по установке, обслуживанию и демонтажу МТК по завышенной стоимости.

«В связи с неиспользованием МБУ «Спецавтобаза» собственных грузовых автомобилей для доставки песка потери бюджета города Орла составили не менее 2,255 миллиона рублей, – говорится в отчете КСП, представленном в Орловском горсовете народных депутатов. – Неэффективное расходование МУП/МБУ «Спецавтобаза» денежных средств составило 6,199 миллиона рублей, в том числе 4,441 миллиона рублей – на оплату работ МБУ «Спецавтобаза» по покосу территорий собственными силами по цене в 1,5-2 раза выше, чем у привлеченных подрядчиков».

Еще 1,561 миллиона рублей ушло на оплату услуг третьих лиц по установке, обслуживанию и демонтажу мобильных туалетных кабин при наличии у МУП/МБУ «Спецавтобаза» необходимого муниципального имущества, приобретенного в 2022 году (9 мобильных туалетных кабин «Стандарт» и полуприцеп тракторный МВ-4,2 (илосос). Чуть менее 197 тысяч рублей было потрачено на выплату заработной платы контролерам на КПП на снежной свалке, которые, по мнению КСП, не выполнили в полном объеме свои должностные обязанности по учету рейсов и ведению журнала регистрации автотранспорта.

ИА “Орелград”