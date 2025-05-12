Орловская газировка оказалась одной из самых дешёвых

Наш регион вошёл в топ-5 по стране.

Соответствующее исследование провело РИА Новости (на основе данных Росстата за март этого года, последних доступных на данный момент).

Оказалось, что в среднем в Орловской области 0,5 литра газировки стоили 22 рубля 30 копеек. Наш регион опередили только Ивановская (19,9), Липецкая и Пензенская области (по 21,3 в обоих) , а также Татарстан (21,4).

В пятёрку регионов с самой дорогой газированной водой вошли Чечня (84,5), Ненецкий автономный округ (67 рублей), Мурманская область (64,6), Ямало-Ненецкий (62,3) и Ханты-Мансийский (62,2) автономные округа.

Средняя по стране стоимость 0,5 литра газировки составила 38,7 рубля.

ИА «Орелград»