В Орле детей в лагерях поддержат питанием

О мерах социальной поддержки распорядилась мэрия.

Администрация города Орла издала постановление «О мерах социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время в 2025 году». Краткий обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Мера социальной поддержки предоставляется управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла. Представляет она собой выделение 321,37 рубля в день на одного обучающегося на смены в лагерях с дневным пребыванием детей в течение летних каникул продолжительностью 18 рабочих дней, в течение зимних каникул – продолжительностью 10 рабочих дней, в течение весенних и осенних каникул – продолжительностью 7 рабочих дней.

Мера поддержки положена следующим категориям обучающихся муниципальных бюджетных образовательных организаций города Орла в возрасте от 6 до 17 лет включительно: детям из семей, вынужденно покинувших место жительства в зоне проведения СВО и прибывших на территорию Орловской области; детям, полнородным, неполнородным братьям и сестрам, детям супругов лиц, участвующих в СВО; детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья; детям из многодетных семей; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Мера социальной поддержки также предоставляется управлением обучающимся муниципальных бюджетных образовательных организаций города Орла в возрасте от 6 до 17 лет включительно в размере 224,96 рубля в день на одного обучающегося (при условии платы родителей или законных представителей в размере 96,41 рубля в день) на смены в лагерях с дневным пребыванием детей в течение летних каникул продолжительностью 18 рабочих дней, в течение зимних каникул – 10 рабочих дней, в течение весенних и осенних каникул – 7 рабочих дней», – перечислили аналитики.

Родителям и другим законным представителям детей, имеющих право на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям, меру социальной поддержки представляют по одному из оснований, выбранному родителем. Формы заявлений на оказание мер социальной поддержки можно найти на сайте администрации города, они приложены к тексту самого постановления.

ИА «Орелград»