Следственный комитет проведёт выездные приёмы

12.5.2025 | 10:35 Закон и порядок, Новости

Адресатами станут жители Орловского муниципального округа и Урицкого района.

Фото: ИА «Орелград»

15 мая с 10:00 до 12:00 приём состоится в посёлке Нарышкино. Жителей района будут ждать в переулке Промышленном, 22 (в местном отделе СКР).

29 мая в то же время будет проведён приём для жителей Орловского муниципального округа. Он пройдёт в Орле на 3-й Курской, 15.

Чтобы записаться на встречи, нужно позвонить по телефону 8 (4862) 59-19-61.

Также попасть на приём к сотруднику Следственного комитета России можно каждый рабочий день в Орле в главном здании регионального управления (на Комсомольской, 231).

ИА «Орелград»


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