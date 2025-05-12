Следственный комитет проведёт выездные приёмы

Адресатами станут жители Орловского муниципального округа и Урицкого района.

15 мая с 10:00 до 12:00 приём состоится в посёлке Нарышкино. Жителей района будут ждать в переулке Промышленном, 22 (в местном отделе СКР).

29 мая в то же время будет проведён приём для жителей Орловского муниципального округа. Он пройдёт в Орле на 3-й Курской, 15.

Чтобы записаться на встречи, нужно позвонить по телефону 8 (4862) 59-19-61.

Также попасть на приём к сотруднику Следственного комитета России можно каждый рабочий день в Орле в главном здании регионального управления (на Комсомольской, 231).

ИА «Орелград»