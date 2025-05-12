В Орловской области утонул рыбак

12.5.2025 | 10:20 Новости, Происшествия

ЧП произошло в Дмитровском районе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, тело мужчины обнаружили 9 мая. Тревожный звонок поступил в 13 часов из посёлка Успенский.

«Очевидцы обнаружили мужчину в озере, который, вероятнее всего, ловил рыбу и упал в воду», – пояснили в ведомстве.

Сотрудники районной Пожарно-спасательной части №18 извлекли тело из воды. Сейчас в обстоятельствах этого происшествия разбирается полиция.

Всего на длинных выходных в Орловской области пожарные и спасатели выезжали на вызовы 101 раз.

ИА «Орелград»


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