Бобры из «Полесья» привели орловцев в замешательство

Поведение животных было истолковано по-разному.

Любопытный видеоролик появился в официальных соцсетях национального парка «Орловское полесье». На нём запечатлены двое бобров, которые взаимодействуют друг с другом.

Однако случайному наблюдателю не так просто понять, что именно делают животные. В соцсетях и СМИ появились различные версии — «драка» за территорию или самку, «брачные игры», «танец» и даже «синхронное плавание».

Уточняется, что запись сделана на территории, за которую отвечает Красниковское участковое лесничество. Очевидно — в тёмное время суток.

ИА «Орелград»