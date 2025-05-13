Бобры из «Полесья» привели орловцев в замешательство

13.5.2025 | 13:00 Новости, Общество

Поведение животных было истолковано по-разному.

vk.com/public152893260

Любопытный видеоролик появился в официальных соцсетях национального парка «Орловское полесье». На нём запечатлены двое бобров, которые взаимодействуют друг с другом.

Однако случайному наблюдателю не так просто понять, что именно делают животные. В соцсетях и СМИ появились различные версии — «драка» за территорию или самку, «брачные игры», «танец» и даже «синхронное плавание».

Уточняется, что запись сделана на территории, за которую отвечает Красниковское участковое лесничество. Очевидно — в тёмное время суток.

ИА «Орелград»


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