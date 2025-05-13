С почти годовым опозданием опубликовано решение по ЖК «Ломоносов»

Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области изучала проект в августе 2024 года.

Эксперты рассмотрели результаты публичных слушаний по вопросу возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010607:366 в части максимального процента застройки – 24 %, минимальных отступов от красной линии с южной стороны – 0 метров, от границ земельного участка с юго-западной стороны – 0 м, с западной стороны – 0 м, с южной стороны – 0 м. На участке 12 645 кв. м на улице Ломоносова возводят два 25-этажных многоквартирных дома. Застройщик – ООО «СЗ ТЕХНОСТРОЙ 1», входящий в СТС-ГРУПП.

Комиссия по землепользованию и застройке Орловской области рекомендовала управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства по большинству пунктов. Отступ от границ земельного участка с юго-западной стороны рекомендован 1,5 метра. Отказано в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с западной стороны – 0 метров, в связи с уточнением схемы планировочной организации земельного участка и размещением ТП в границах пятна застройки с западной стороны (6 м).

Протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке Орловской области опубликован на Портале региона лишь в мае 2025 года.

ИА “Орелград”